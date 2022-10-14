MsBulochka – кішка, яка продає каву за 600 тис. гривень і має колаборацію, зокрема, з Monobank.

2 223 016 гривень перерахували українці “Повернись живим” на допомогу Силам оборони України у рамках збору до Дня народження директора Фонду Тараса Чмута. Кількість донатів сягнула 2 568. Про збір оголосили 12 жовтня у Twitter-акаунті MsBulochka. Збір тривав до 12.00 п’ятниці, 14 жовтня.

Булочці, британській прямовухій кішці з забарвленням “золота шиншила”, майже 1,5 року. Вона – заступниця Тараса Чмута з морально-психологічного забезпечення.

Приєдналася до Фонду у березні цьогоріч. Разом із кількома десятками інших котів до того Булочка у квартирі на столичному Лісовому масиві. Після 24 лютого власниця розплідника тимчасово виїхала. Тварин залишила на сусідку, яка й допомагала їх прилаштувати.

У соцмережі Twitter Булочка з’явилася 18 травня. А вже наприкінці місяця за добу на аукціоні-благодійній зустрічі з Чмутом зібрала для війська загалом понад 600 тис. гривень.

Бренд Dodo Socks випустив шкарпетки із зображенням Булочки для збору коштів на ЗСУ, а Monobank – спеціальний дизайн картки.

Встановити скін, де Булочка летить на Bayraktar TB2, можуть ті, хто донатить “Повернись живим” через сервіси Monobank.

Twitter-акаунт MsBulochka станом на жовтень 2022 року має 23,6 тис. читачів. Булочка веде рубрики #люди_кажуть і @порада_дня. Візуальний креатив для сторінки створює 23-річний дизайнер із Рівного Вадим Блонський.

Зазначимо, що за 218 днів повномасштабної війни з Росією, з 24 лютого по 30 вересня, команда фонду “Повернись живим” витратила на проєктні закупівлі для війська 2 857 822 566,62 гривні.

Для Сил оборони України Фонд придбав, зокрема, 141 безпілотний авіаційний комплекс, зокрема і першими в України купили та передати війську 3 ударних БПЛА Bayraktar TB2 з наземною станцією, ракетами та усім необхідним обладнанням.

Також зусиллями благодійників для армії закуплено 3 244 квадрокоптери різних модифікацій, 14 837 радіостанцій, 3 509 одиниць тепловізійної оптики та 16 352 одиниць обладнання для штабів, командних пунктів та обробки інформації. На інженерні підрозділи Сил оборони придбали 6 530 комплектів розмінування різних типів, 1 186 металошукачів та 100 спеціалізованих костюмів вибухотехніка. Крім того, війську закупили 20 427 бронежилетів та 3862 шоломів.

Ще один важливий напрям — мобільність. Фонд придбав у вказані дати 364 транспортних засоби: 353 позашляховики та 11 бронеавтомобілів.

Нагадаємо, Фонд "Повернись живим" придбав 11 бронемашин для морпіхів, які обороняли Маріуполь. Загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисяча євро.