​Шевченко, Бандера, Зеленський та Залужний: громадяни назвали найвидатніших українців усіх часів

Уього респонденти вказали 148 імен. Разом із тим, близько 8% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця.

В межах проєкту "Народний ТОП" українцям запропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни усіх часів.

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 8 та 9 жовтня 2022 року.

Беззаперечним лідером дослідження став Тарас Шевченко (63,9%).

До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці - Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

У третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Усього респонденти вказали 148 імен. Разом із тим, близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Нагадаємо, більшість українців (67% опитаних) погоджуються з твердженням про необхідність здорового націоналізму. З роками частка українців, які вбачають у націоналізмі необхідність, зростає.