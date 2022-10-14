Упродовж доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, - МВС

Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців і зруйнували оселі в 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, селах Бердичі, Дружба, Карлівка, Новий Комар. Армія РФ атакувала мирне населення з ракетних систем та артилерії", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів - 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини.

Вдень російська війська накрили вогнем Красногорівку. Пошкоджено шість приватних будинків, є поранені.

Під артилерійським обстрілом майже весь день перебував Бахмутський район.

Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено вісім приватних та один багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури. Травмовано місцевих мешканців.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, 12 жовтня росіяни вбили сімох людей у Авдіївці на Донеччині. У Лимані виявили ще чотирьох цивільних, вбитих під час окупації.