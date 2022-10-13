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​Учора росіяни вбили сімох людей у Авдіївці на Донеччині

У Лимані виявили ще чотирьох цивільних, вбитих під час окупації.

​Учора росіяни вбили сімох людей у Авдіївці на Донеччині

Минулої доби російські військові вбили сімох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини – в Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще 4 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 13 людей за вчора отримали поранення”, – поінформував він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 990 жителів Донеччини, поранення отримали 2 390 цивільних громадян.

Нагадаємо, у звільнених від російських окупантів населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань та ексгумували понад 120 тіл.

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