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Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе

Обстріляну одну з громад області.

Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Фото: Олексій Кулеба

Вночі 13 жовтня російська армія вдарили по Київській області іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місцях вже працюють. 

“Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж”, – закликав Кулеба.

Нагадаємо, шестеро жителів Обухівського району Київської області постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня.

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