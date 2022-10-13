Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе

Вночі 13 жовтня російська армія вдарили по Київській області іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місцях вже працюють.

“Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж”, – закликав Кулеба.

Нагадаємо, шестеро жителів Обухівського району Київської області постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня.