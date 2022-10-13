Світ підтримує Україну, захищаючи статут ООН, – Блінкен про схвалену резолюцію Генасамблеї

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував резолюції Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.
“Голосування ООН є потужним нагадуванням про те, що світ підтримує Україну, захищаючи Статут ООН і рішуче протистоячи руйнівній агресійній війні Росії проти України та її народу”, – йдеться на сайті Держдепартаменту.
“Територіальна цілісність є центральною опорою Організації Об’єднаних Націй, і насильницька зневага Росії до національних кордонів і суверенітету України не може і не буде прийнята. Прийнявши цю резолюцію, народи, які зібралися, дали зрозуміти: вони не потерплять спроби будь-якої держави-члена ООН захопити землю силою. Голосування є різким докором Росії за її агресію проти України”, – зазначив він.
Блінкен додав, що Сполучені Штати пишаються тим, що проголосували за цю резолюцію. “Як ми неодноразово заявляли, ми будемо захищати принципи статуту ООН і ніколи не визнаємо легітимність фіктивних референдумів чи спроб Росії анексувати частину України”, – додав держсекретар.
За словами Блінкена, оскільки сьогодні дуже небагато країн голосують разом з Росією, очевидно, що міжнародна єдність у цьому питанні непохитна, а підтримка України в ООН і за її межами непохитна.
Today’s @UN vote is a powerful reminder that the world stands with Ukraine, in defense of the UN Charter and in resolute opposition to Russia’s devastating war of aggression against Ukraine and its people.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2022
Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.
У МЗС зазначили, що у резолюції чітко зазначається, що перебування частин вищезгаданих українських регіонів під тимчасовим військовим контролем Росії є результатом агресії, у порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.