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Світ підтримує Україну, захищаючи статут ООН, – Блінкен про схвалену резолюцію Генасамблеї

Голосування показало протистояння руйнівній агресійній війні Росії проти України та її народу.

Світ підтримує Україну, захищаючи статут ООН, – Блінкен про схвалену резолюцію Генасамблеї

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував резолюції Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.

“Голосування ООН є потужним нагадуванням про те, що світ підтримує Україну, захищаючи Статут ООН і рішуче протистоячи руйнівній агресійній війні Росії проти України та її народу”, – йдеться на сайті Держдепартаменту.

“Територіальна цілісність є центральною опорою Організації Об’єднаних Націй, і насильницька зневага Росії до національних кордонів і суверенітету України не може і не буде прийнята. Прийнявши цю резолюцію, народи, які зібралися, дали зрозуміти: вони не потерплять спроби будь-якої держави-члена ООН захопити землю силою. Голосування є різким докором Росії за її агресію проти України”, – зазначив він.

Блінкен додав, що Сполучені Штати пишаються тим, що проголосували за цю резолюцію. “Як ми неодноразово заявляли, ми будемо захищати принципи статуту ООН і ніколи не визнаємо легітимність фіктивних референдумів чи спроб Росії анексувати частину України”, – додав держсекретар.

За словами Блінкена, оскільки сьогодні дуже небагато країн голосують разом з Росією, очевидно, що міжнародна єдність у цьому питанні непохитна, а підтримка України в ООН і за її межами непохитна. 

Нагадаємо, ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.

У МЗС зазначили, що у резолюції чітко зазначається, що перебування частин вищезгаданих українських регіонів під тимчасовим військовим контролем Росії є результатом агресії, у порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.

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