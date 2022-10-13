Понад 3 тисячі сімей криворіжців прихистили переселенців, - Вілкул

Допомога людям зараз дуже важлива.

За офіційними даними, у Кривому Розі наразі перебувають 65 тисяч вимушених переселенців. Реальна цифра становить близько 75 тисяч.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що у місті нараховується 86 місць компактного проживання вимушених переселенців.

“Також хочу подякувати криворіжцям, які надають для переселенців свої квартири за програмою “Прихисток”. Вже понад 3 тисячі сімей криворіжців прихистили понад 9 тисяч переселенців”, - розповів Вілкул.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу розповів, що місто на 60% знизило споживання по вуличному освітленню, також відповідально підійшли до питання великі промислові підприємства.

Міська влада закликала підприємців та всіх мешканців міста також максимально заощаджувати електроенергію.

Нагадаємо, наразі на Сумщині повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти. За три останні доби росіяни зруйнували в області три електростанції.