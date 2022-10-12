Головне за день. Середа, 12 жовтня

Заклик економити світло, відбиті атаки противника на Донеччині, Рамштайн-6, візит очільника МАГАТЕ до Києва. Яким запам’ятається 231-й день повномасштабної війни.

Українців закликають економити світло і газ, щоб не застосовувати графіки відключення.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, впродовж понеділка-вівторка українці свідомо зменшили споживання електроенергії. В результаті економія склала 10%.

"Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - пояснив Шмигаль.

Він закликав так само ощадливо використовувати газ і вугілля.

"Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", - додав прем'єр.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ЗСУ відбили 8 атак росіян та уразили 20 районів зосередження військової техніки ворога.

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та 4 вертольоти окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12-го жовтня – в нашій новині.

Нагадаємо, за час вторгнення в Україну Росія витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів, водночас російська промисловість не може виробляти озброєння через західні санкції.

Зранку 12 жовтня окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню «Град» обстріляли Авдіївку Донецької області.

"Снаряди влучили у місцевий ринок. В результаті обстрілу загинули семеро місцевих мешканців - шість жінок та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян. Також пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Сьогодні прокурори Харківської обласної прокуратури зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли росіяни наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

Під час огляду виявили тіло 75-річної загиблої внаслідок обстрілу. Це вже 25 жертва російських загарбників.

"За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи", - розповіли в прокуратурі.

Також правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих. Їх мають ідентифікувати через ДНК-експертизу. В прокуратурі припускають, що кількість жертв трагедії може зрости.

Українські військові звільнили селище Червоне у Херсонській області.

“Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової “Закарпатської” бригади. Далі більше!” – повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Союзники України в рамках контактної групи "Рамштайн" надалі підвищуватимуть її оборонні можливості для боротьби з російською агресією.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, – повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

Остін наголосив, що допомога, яку надають союзники Україні, змінює ситуацію на полі бою. На вересневій зустрічі Контактної групи було видно, що Україна досягла значного прогресу. Українські сили змінили динаміку війни, незважаючи на нову атаку Путіна.

“Українські сили звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але Контактна група забезпечує їм допомогу, а сталість підтримки – життєво важлива", – наголосив Остін.

Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

“Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах”, – повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Генеральний секретар Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Києва.

Він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі в своєму Twitter.

Нагадаємо, вчора генсек МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорив створення зони безпеки довкола станції.

Сьогодні Гроссі повідомив, що зовнішнє живлення на Запорізькій атомній електростанції відновлене після чергових обстрілів.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!