Україна на зустрічі “Рамштайн-6” розповіла про контроль за зброєю, отриманою від партнерів, – Резніков

Україна представила учасникам в рамках контактної групи “Рамштайн-6” результати щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Програма Logfas, а також інші інструменти, вже працюють. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги”, – зазначив він.
Міністр провів низку зустрічей з партнерами України у середу, 12 жовтня і має продовжити їх сьогодні.
“Вірю, що результати цього плідного діалогу підтримають наших воїнів на фронті та захистять мирних жителів наших міст”, – додав Резніков.
союзники України в рамках контактної групи "Рамштайн" надалі підвищуватимуть її оборонні можливості для боротьби з російською агресією.