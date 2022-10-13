Україна на зустрічі “Рамштайн-6” розповіла про контроль за зброєю, отриманою від партнерів, – Резніков

“Програма Logfas, а також інші інструменти, вже працюють".

Україна представила учасникам в рамках контактної групи “Рамштайн-6” результати щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Програма Logfas, а також інші інструменти, вже працюють. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги”, – зазначив він.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Міністр провів низку зустрічей з партнерами України у середу, 12 жовтня і має продовжити їх сьогодні.

“Вірю, що результати цього плідного діалогу підтримають наших воїнів на фронті та захистять мирних жителів наших міст”, – додав Резніков.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov Резніков і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Фото: twitter.com/oleksiireznikov Резніков і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак