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Україна на зустрічі “Рамштайн-6” розповіла про контроль за зброєю, отриманою від партнерів, – Резніков

“Програма Logfas, а також інші інструменти, вже працюють".

Україна на зустрічі “Рамштайн-6” розповіла про контроль за зброєю, отриманою від партнерів, – Резніков
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Україна представила учасникам в рамках контактної групи “Рамштайн-6” результати щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Програма Logfas, а також інші інструменти, вже працюють. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги”, – зазначив він.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Міністр провів низку зустрічей з партнерами України у середу, 12 жовтня і має продовжити їх сьогодні.

“Вірю, що результати цього плідного діалогу підтримають наших воїнів на фронті та захистять мирних жителів наших міст”, – додав Резніков.

Резніков і генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Резніков і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Резніков і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Резніков і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Нагадаємо, союзники України в рамках контактної групи "Рамштайн" надалі підвищуватимуть її оборонні можливості для боротьби з російською агресією.

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