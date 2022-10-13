У Запорізькій області створили підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе

Під час нападу безпілотників на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї.

У Запорізькій області створили мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він пояснив, що під час їх нападу на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок, як за містом так і в його межах.

“Просимо сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток. Наші хлопці захищають нас! Дякуємо за порозуміння ! Перемога буде за нами!”, – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, російські військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136". Іранці базуються в населених пунктах Херсонщини: у Залізному порту, Гладківці, а також у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною. Насправді ця країна допомагає РФ не лише технікою, а й людьми.