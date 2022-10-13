Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області створили підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе

Під час нападу безпілотників на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї.

У Запорізькій області створили підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе
Фото: itc.ua

У Запорізькій області створили мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він пояснив, що під час їх нападу на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок, як за містом так і в його межах. 

“Просимо сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток. Наші хлопці захищають нас! Дякуємо за порозуміння ! Перемога буде за нами!”, – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, російські військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136". Іранці базуються в населених пунктах Херсонщини: у Залізному порту, Гладківці, а також у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною. Насправді ця країна допомагає РФ не лише технікою, а й людьми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також