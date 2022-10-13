У Львівській області директора держпідприємства викрито на вимаганні 1 млн грн хабара.
Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 1 млн грн хабара за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.
У разі відмови заплатити йому “відкат”, директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.
Підозрюваного затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тис грн.
Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.
Нагадаємо, СБУ викрила на масових поборах одного з керівників державної виконавчої служби Одещини. Чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.