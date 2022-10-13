Підозрюваний вимагав від підприємця гроші за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.

У Львівській області директора держпідприємства викрито на вимаганні 1 млн грн хабара.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 1 млн грн хабара за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.

У разі відмови заплатити йому “відкат”, директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.

Підозрюваного затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тис грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, СБУ викрила на масових поборах одного з керівників державної виконавчої служби Одещини. Чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.