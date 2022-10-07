На Хмельниччині повідомили про підозру чиновнику міграційної служби, який незаконно надавав українські паспорти росіянам, – ДБР

Підставою для їх видачі були дані померлих громадян України. Отримати такий паспорт коштувало 5000 доларів США.

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру працівнику відокремленого територіального підрозділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, який брав участь у незаконній схемі видачі українських паспортів іноземцям, зокрема росіянам.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідством встановлено, що протягом 2020 – 2021 років працівники міграційної служби Хмельниччини налагодили схему виготовлення підроблених паспортів у вигляді ID-карток. Підставою для їх видачі були дані померлих громадян України. Отримати такий паспорт коштувало 5000 доларів США", – йдеться у повідомленні.

"Замовниками" таких паспортів, серед інших, були й громадяни Російської Федерації, які згодом використовували ці документи для отримання закордонних паспортів, реєстрації бізнесу, отримання кредитів у банківських установах тощо.

Наприкінці жовтня 2021 року ця схема була виявлена та заблокована. Після завершення відповідних експертиз одному з активних учасників повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають, готуються підозри іншим учасникам злочинної схеми, у тому числі керівнику територіального підрозділу Державної міграційної служби України в Хмельницькій області.

Працівник міграційної служби підозрюється у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян. Нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності.