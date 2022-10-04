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СБУ ліквідувала у Дніпрі потужну нарколабораторію, яку "кришував" місцевий правоохоронець

Злочинну організацію створив мешканець Дніпра, залучивши ще п’ятьох місцевих жителів, зокрема і свою дружину.

СБУ ліквідувала у Дніпрі потужну нарколабораторію, яку "кришував" місцевий правоохоронець
Фото: СБУ

СБУ ліквідувала у Дніпрі потужну нарколабораторію, яка займалася промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну, щомісяця виготовляючи оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наркобізнес «кришував» місцевий правоохоронець, який входив до складу злочинної групи. Саме він попереджав своїх спільників про оперативні заходи, які планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин", – йдеться у повідомленні.

Крім того, він "допомагав" організаторам наркоугруповання у придбанні прекурсорів.

За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець Дніпра, залучивши ще п’ятьох місцевих жителів, зокрема і свою дружину.

Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні.

Фото: СБУ

Щоб отримати сировину для "товару", вони закуповували контрабандні медзасоби, які містять відповідні прекурсори.

Готову "продукцію" передавали замовникам через систему "закладок".

Всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, ДБР розслідує причетність прикордонників до контрабанди 300 кг наркотиків через український кордон до Польщі під виглядом замороженої бузини.

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