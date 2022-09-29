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Власник мережі автозаправок постачав паливо окупантам у Запорізькій області

Йому оголосили про підозру.

Власник мережі автозаправок постачав паливо окупантам у Запорізькій області
Фото: Офіс Генпрокурора

Власнику мережі АЗС повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору через постачання палива окупантам у Запорізькій області.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, власник мережі АЗС, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою та забезпечував функціонування там автозаправних станцій. 

Бізнесмен звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога. Він налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого РФ Криму. Закуплене пальне підозрюваний перевозив до Мелітополя та продавав.

Фото: Офіс Генпрокурора
Для документування протиправної діяльності правоохоронцями одночасно проведено 15 обшуків на території Вінницької, Черкаської областей, а також у містах Вінниця, Запоріжжя, Черкаси та Львів. 

Виявлено та вилучено системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 89 тис грн, 37 тис доларів США та 4 тисячі євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

Фото: Офіс генпрокурора
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

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