Ексголова КС Тупицький виїхав за кордон в чужому авто з водієм із подвійним громадянством, – прокурор

Разом з ним в одній машині незаконно виїхали ще два чоловіки призовного віку.

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький зміг виїхати за кордон під час воєнного стану в чужому авто, яким керував водій з подвійним громадянством – українським і угорським. Про це в коментарі УП повідомив керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора прокурор Олексій Донський.

"Колишній голова КС не перетинав кордон разом із своєю вагітною дружиною та неповнолітніми дітьми. Він перетнув кордон у чужому автомобілі, яким керувала особа з подвійним (українським та угорським) громадянством і для перетину кордону пред'явила паспорт громадянина Угорщини", – заявив він.

За словами прокурора, разом із Тупицьким у тій машині так само незаконно перетнули кордон ще два чоловіки призовного віку, які також не мали права виїзду.

"Ці особи, до речі, не мають відношення до екссудді, вони просто скористалися одним "таксі можливостей", якщо можна так висловитися. Тому твердження Тупицького про його нібито вибіркове переслідування за незаконний перетин кордону не мають під собою підґрунтя", – наголосив він.

Донський пояснив, що вагітна дружина Тупицького разом із дітьми дочекалася, поки її чоловік пройде кордон, і лише через кілька годин після цього, машиною родини, на цілком законних підставах перетнула кордон сама.

Стосовно довідки про те, що особа не підлягає мобілізації, прокрор пояснив, що вона не рівнозначна праву на виїзд і не дає такого права. Перелік підстав звільнення від мобілізації і перелік підстав для виїзду за кордон – різні.

Нагадаємо, у ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що Тупицький залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не була з’ясована наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії, у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на його дружину. Натомість за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.