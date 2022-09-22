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Суд виправдав колишнього депутата від Опозиційного блоку: його вина не доведена

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

Суд виправдав колишнього депутата від Опозиційного блоку: його вина не доведена
Дмитро Колєсніков
Фото: kstati.dp.ua

Сьогодні колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим депутата Верховної Ради VIII скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомляє сайт Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що депутат був виправданий у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу цього кримінального правопорушення.

У зв’язку із ухваленим вироком вказаній особі також скасовано запобіжний захід у вигляді застави. Сума застави у розмірі 750 000 грн має бути повернена заставодавцю.

За джерелами "Української правди", мова йде про колишнього депутата від Опозиційного блоку Дмитра Колєснікова.

Цивільний позов Управління справами Апарату Верховної Ради України про відшкодування завданої злочином шкоди залишено без розгляду. На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

 

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд призначив заставу Дмитру Колєснікову в розмірі 750 000 грн. Його підозрювали у незаконному отриманні компенсації за винаймання житла в Києві. Він отримав 738 000 грн компенсації за проживання в готелі, хоча мав житло у столиці.

17 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили Дмитру Колєснікову про підозру.

 

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