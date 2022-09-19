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Правоохоронці викрили наркоторгівців та вилучили наркотиків на суму 40 млн грн, – МВС

Викриття групи почалося із затримання наркокур’єрів прикордонниками Могилів-Подільського загону.

Правоохоронці викрили наркоторгівців та вилучили наркотиків на суму 40 млн грн, – МВС
Фото: Пресслужба МВС

Правоохоронці викрили злочинну групу та вилучили десятки кілограмів наркотиків, вартість яких на чорному ринку може сягати 40 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Передумовою викриття стало затримання прикордонниками Могилів-Подільського загону наркокур’єрів, у яких були виявлені три пакунки з кристалічною речовиною білого кольору вагою близько 3,5 кг. Експертиза встановила, що це «сіль» або синтетичний дурман – PVP", – йдеться у повідомленні.

Розпочавши досудове розслідування за цим фактом, слідчі відділу УСБУ вилучили в організатора злочинної групи понад 65 кг кристалічних речовин PVP та 4ММС.

Нагадаємо, у Києві затримали на гарячому наркоторговця з партією психотропів на 2 млн грн. Зловмисник отримував "товар" через поштові відділення, а збував через "закладки".

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