СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

У результаті спецоперації у Запоріжжі заблоковано спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, зловмисники намагалися переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів за грошову винагороду.

Фото: СБУ

Повідомляється, що схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників, які здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації.

"За попередніми висновками фахівців оборонно-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів", – інформує спецслужба.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в 2016 році китайці домовилися з власником "Мотор Січі", яка виготовляє ракетні та авіаційні двигуни, про купівлю підприємства, але угода не була завершена через втручання держави. Це викликало неабияке занепокоєння США, адже таким чином Китай міг отримати доступ до чутливих технологій.

У січні 2021 року США внесли у чорний список китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати "Мотор Січ". Україна слідом запровадила трирічні санкції проти китайських компаній і бізнесменів.

11 березня 2021 року РНБО ухвалила рішення про повернення компанії у державну власність. Після цього китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі. Наприкінці листопада 2021 року вони збільшили суму позову в суді Гааги проти України до 4,5 млрд доларів.

Попри це у вересні минулого року український виробник авіадвигунів і турецький Bayraktar підписали угоду про співпрацю.