У школах Німеччини працюють близько 2700 вчителів з України

Після повномасштабного російського вторгнення до Німеччини з України виїхало близько 2700 вчителів. Вони працюють у школах ФРН.

Про це повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що федеральна земля Баварія повідомила про особливо велику кількість українських працівників. Міністерство культури Мюнхена припускає, що в школах працює понад 700 спеціалістів і асистентів. Зараз у Німеччині навчаються близько 180 000 українських дітей.

При "нормальному співвідношенні учнів і викладачів" (1 до 15) для такої кількості учнів потрібно 12 000 додаткових викладачів і асистентів, сказав президент Асоціації вчителів Німеччини Хайнц-Петер Мейдінгер. Загалом у Німеччині понад 800 000 викладачів і майже 11 млн учнів.

Щоб набрати більше персоналу, федеральні землі створили сайти, де українці можуть знайти інформацію та подати заявку. Типи зайнятості відрізняються і залежать, серед іншого, від кваліфікації, визнання кваліфікації та знання німецької мови. Є тимчасовий персонал, педагогічний персонал або штатні вчителі, і оплата відповідно змінюється.

Наприклад, Міністерство освіти Бранденбурга рекламує на своєму сайті: "Ви працювали вчителем в Україні і володієте німецькою мовою? Тоді ми також хотіли б найняти вас учителем у школах у Бранденбурзі". Пропонується "валовий дохід вище середнього, принаймні 3427,65 євро за повної зайнятості".

Українські вчителі також допомагають як мовні посередники, наприклад, на зустрічах з батьками, а також залучаються до уроків фізкультури, образотворчого мистецтва та музики, де знання мови менш важливе.

Кожен, хто може продемонструвати інший професійний досвід роботи з дітьми, може приєднатися як "інший педагогічний персонал" для підтримки українських учнів. За таких умов пропонують 2300 євро як можливу валову зарплату при 80% неповного робочого дня.

Нагадаємо, станом на 5 вересня понад 492 000 українських школярів перебували за межами України.