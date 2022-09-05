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Понад 492 тис. українських школярів перебувають за межами України, – Шкарлет

Додому вже повернулися понад 170 тис. учнів.

Понад 492 тис. українських школярів перебувають за межами України, – Шкарлет
Фото: EPA/UPG

Наразі за кордоном перебувають понад 492 тис. українських школярів.

Про це повідомив в ефірі національного марафону UArazom міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"На сьогодні дітей, які залишилися за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що понад 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", – заявив міністр.

Він нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.

 

Нагадаємо, голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про те, що 86% закладів освіти Київщини розпочнуть роботу в очному чи змішаному форматі.

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