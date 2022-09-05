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Росіяни обстріляли вночі Миколаїв ракетами С-300

Попередньо люди не постраждали. 

Росіяни обстріляли вночі Миколаїв ракетами С-300
Ракета на Миколаївщині (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Минулої ночі російські військові знову атакували місто Миколаїв ракетами С-300 – влучили в підприємство.

Про це повідомляє у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Близько 00:30 5 вересня місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Детальна інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, на підприємстві пошкоджено виробничі приміщення та дах будівель. Також зазнала руйнувань покрівля в одному з приватних житлових будинків. Попередньо без жертв.

 

Нагадаємо, минулої доби в Миколаївській області через обстріли російських військових сталося чотири пожежі – горіли склади із зерном, підприємство та житловий будинок.

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