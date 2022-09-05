Сьогодні вночі окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені дев’ять будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач – їх уже полагодили”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

В інших районах області ніч була з сиренами, проте минулося без атак. І на цю хвилину спокійно. Загиблих і поранених немає.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, минулої ночі окупанти обстріляли з “градів” і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Було пошкоджено житлові і господарські будинки, люди не постраждали.