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​Зеленський подякував ЗСУ за звільнені від російських окупантів населені пункти

Президент розповів про деякі підсумки засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на війні проти російських окупантів.

У вечірньому відеозверненні президент нагадав, що провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були", - зазначив Зеленський.

"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави", - наголосив президент

Він не вказав, про які саме населені пункти йдеться. Генеральний штаб ЗСУ також у своєему вечірньому зведенні такої інформації не озвучував.

Нагадаємо, раніще заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував фото підняття українського прапора у Високопіллі Херсонської області. "Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", – написав він, коментуючи фото.

Також це саме фото опублікував глава ОП Андрій Єрмак, підписавши його "Крок за кроком", але не вказуючи локацію.

Президент Зеленський після засідання Ставки Головнокомандуючого прокоментував це так: "Українські прапори повертаються туди, де мають бути".

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