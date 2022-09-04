6 вересня буде 40 днів з моменту теракту в Оленівці, який влаштували росіяни.

4 вересня, у центрі Львова родини захисників Маріуполя вийшли на акцію протесту, щоб вшанувати загиблих в наслідок теракту в Оленівці та знову закликати світову громадськість до активних дій щодо звільнення військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

6 вересня буде 40 днів з моменту, теракту в Оленівці.

"Ми вийшли на цю площу, щоб нагадати, що ми про них пам’ятаємо, що ми їх чекаємо вдома, в Україні. Вони наші герої, наші захисники. Ми хочемо знати їх долю, достойно поховати загиблих та повернути живих. Тож ми будемо виходити доти, доки не повернеться останній захисник Маріуполя, це не тільки Азов, це ЗСУ, поліція, національна гвардія, прикордонники та морська піхота", – каже учасниця акції Алла, син якої зараз знаходиться в полоні.

Фото: Іван Станіславський

Акція проходила біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті свободи. Учасники акції тримали плакати з закликами звільнити полонених та надписами "Russia is the terrorist state", "Olenivka 29.07.22", "АЗОВ-ГЕРОЇ".

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

"Де мій син я не знаю. Організації які запевняли що воїни будуть в безпеці нічого не зробили. Дуже тяжко переглядати його останнє відео яке він прислав. Кожного дня він намагався зв’язуватися з нами. Він писав: Живі, тримаємося, все ок. Вони не склали зброю, а виконали наказ. І зараз немає жодної інформації про нього, ні від Червоного Хреста, ні від ООН, ні від нашої влади. Єдине що нам лишається це виходити на страйки", - каже Лідія Паламар, мати заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря (позивний "Калина").

Фото: Іван Станіславський

Це - не єдина подібна акція. Мітинги із закликами звільнити військовополонених проходили у центрі Львова 31 липня, 5 серпня та 18 серпня цього року.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців було вбито. Жоден "співробітник" колонії не постраждав.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці і встановити всі факти злочину. Однак, станом на 1 вересня Червоний Хрест не зміг потрапити на територію Оленівки.