15 осіб звернулися по медичну допомогу через вибух на виставці боєприпасів у Чернігові, - Чаус

Станом на сьогодні по медичну допомогу через учорашній вибух на виставці боєприпасів у Чернігові звернулися 15 осіб.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Восьмеро з них - діти.

"Двоє дітей знаходяться в лікарні, двоє дорослих теж знаходяться в лікарнях", - додав Чаус.

За його словами, над справою активно працює Державне бюро розслідувань, допитує свідків і вилучає всі можливі носії інформації.

Очільник Чернігівщини зазначив, що влада отримала звернення від громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з "дитячими ігровими активностями".

"Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Звісно, якщо було б повідомлення, що там військові, то ми б втрутились в ситуацію, і військові на таких заходах участі б не приймали", - сказав Чаус.

Нагадаємо, 3 вересня в Чернігові на виставці на Валу близько 13.30 пролунав вибух. Було повідомлено, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.