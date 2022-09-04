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15 осіб звернулися по медичну допомогу через вибух на виставці боєприпасів у Чернігові, - Чаус

Восьмеро з них - діти.

15 осіб звернулися по медичну допомогу через вибух на виставці боєприпасів у Чернігові, - Чаус
Фото: Lb.ua

Станом на сьогодні по медичну допомогу через учорашній вибух на виставці боєприпасів у Чернігові звернулися 15 осіб.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Восьмеро з них - діти. 

"Двоє дітей знаходяться в лікарні, двоє дорослих теж знаходяться в лікарнях", - додав Чаус.

За його словами, над справою активно працює Державне бюро розслідувань, допитує свідків і вилучає всі можливі носії інформації.

Очільник Чернігівщини зазначив, що влада отримала звернення від громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з "дитячими ігровими активностями". 

"Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Звісно, якщо було б повідомлення, що там військові, то ми б втрутились в ситуацію, і військові на таких заходах участі б не приймали", - сказав Чаус.

Нагадаємо, 3 вересня в Чернігові на виставці на Валу близько 13.30 пролунав вибух. Було повідомлено, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

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