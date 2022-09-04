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Росіяни порізали деякі підприємства на брухт, шахти затопили, - Гайдай про стан вугільної промисловості Луганщини

Відбудувати цю галузь до передвоєнного стану не вдасться, зазначив очільник ОВА.

Росіяни порізали деякі підприємства на брухт, шахти затопили, - Гайдай про стан вугільної промисловості Луганщини
Фото: пресс-служба ЛОГА

Російські окупанти знищили частину підприємств Луганщини, порізавши їх на металобрухт, і позатоплювали шахти. 

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів про ситуацію з промисловістю в регіоні і планами щодо повоєнного відновлення області.

"Ті величезні підприємства, які будувались, вони вже енергетично настільки затратні, що їх немає доцільності відновлювати, тим паче, що багато з них окупанти вже порізали просто на металобрухт", - розповів Гайдай.

Він навів приклад роботи Лисичанського НПЗ, який працював на російській сировині.

"Ми розуміємо, що Лисичанський НПЗ вже не буде так працювати, як працював, тому що він працював від труби яка йшла з Росії. Ну, якщо частина Росії після нашої перемоги приєднається до України, Українську народну республіку якусь там зробить на території Росії, то, можливо, ми відновимо НПЗ", - пожартував очільник Луганщини.

Він додав, що є перспектива відкривати нові підприємства для іноземних партнерів.

Щодо шахт, то, за словами Гайдая, вони, "не дивлячись на всю пропаганду навіть ще з часів Януковича і раніше, вони були дотаційні". 

"І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків покидали на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено. Ми не відновимо цю галузь в тому вигляді, в якому вона була. Але треба працювати в цьому напрямку", - підсумував керівник ОВА.

Нагадаємо, в Луганській області у районі Лисичанського НПЗ і на Бахмутському напрямку тривають бої.

На початку липня рашисти штурмували Лисичанський нафтопереробний завод, утримуюючи північно-західну та південно-східну частини НПЗ.

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