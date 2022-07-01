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Окупанти намагаються захопити Лисичанський НПЗ і знищують будинки мирних жителів

ЗСУ зупинили наступ у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод.

Окупанти намагаються захопити Лисичанський НПЗ і знищують будинки мирних жителів
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Росіяни атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Крім того росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого. Частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ”, – зазначив він.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Є багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Від потужного вогню росіян постраждали також населені пункти Білогорівка та Вовчоярівка.

“В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя”, – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу.

 

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