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На деокупованих територіях планують будувати лікарні, виготовлені в заводських умовах модульного типу, - МОЗ

Модульні технології дозволяють за рік побудувати лікарню на понад 300 ліжок.

На деокупованих територіях планують будувати лікарні, виготовлені в заводських умовах модульного типу, - МОЗ
Фото: Facebook/Павло Кириленко

В Україні розглядають можливість будувати лікарні, виготовлені в заводських умовах модульного типу.

Про це повідомили в Міністерстві хорони здоров'я.

Ці лікувальні заклади планують зводити на деокупованих територіях, де медична інфраструктура зазнала великих втрат.

"Такі медичні заклади за якістю ні чим не поступаються традиційному будівництву. Модульні технології дозволяють побудувати лікарню на понад 300 ліжок у максимально короткі терміни — близько року", - зазначили в МОЗ.

Для будівництва розглядатимуть можливість залучення міжнародних інвестицій.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що росіяни закривають медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та забороняють доставку ліків із підконтрольних Україні територій.

З початку повномасштабної війни у Луганській області був обстріляний кожний медичний заклад.

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