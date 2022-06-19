Депутати пропонують запровадити обов’язкову наявність бомбосховищ у нових спорудах

Верховна Рада на засіданні 19 червня проголосувала за основу проєкт "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій".

За законопроєкт у першому читанні проголосував 271 нардеп, інформує Lb.ua.

Прийняття Закону «забезпечить створення додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами», — зазначено у пояснювальній записці.

Проєктом передбачається внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Депутати пропонують:

визначити, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна містити розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Затвердження вказаної містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється;

встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

встановити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта як невідповідність об’єкта проєктної документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, у тому числі щодо дотримання вимог, передбачених розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захист;

надати визначення терміну проєктна документація повторного використання та врегулювати питання її експертної оцінки;— врегулювати джерела фінансування витрат, пов'язаних з утриманням у готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

врегулювати строки приведення у готовність до приймання населення захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів незалежно від форми власності у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період;

передбачити істотні умови договору оренди захисної споруди цивільного захисту (її частини), яка перебуває у державній або комунальній власності, та підстави для його розірвання в односторонньому порядку;— уточнити перелік осіб, на яких покладається обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проєктування та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд.

Нагадаємо, що МОН проводить аудит місць, які у разі небезпеки можуть використовуватися як бомбосховища для учнів, також будуть розроблені відповідні вимоги до укриттів та спеціалізовані шляхи евакуації до них.