У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)

Повітряні сили ЗСУ вкотре закликали прямувати в укриття під час тривоги.

Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уранці 20 червня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знешкодив дві ворожі крилаті ракети “Онікс”.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗС України.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, російські війська намагалися обстріляти Одещину з окупованої території Криму.

“Сьогодні вночі ворог намагався вчергове обстріляти з території тимчасово окупованого Криму ракетами типу “Онікс”. Одна ракета була знищена над районом Одеської області, інша – над Одесою. Щодня є знищені ворожі ракети – система оборони удосконалюється”, – розповів він в ефірі національного телемарафону UArazom.

Онікс – це протикорабельні ракети. Росіяни застосовують їх для ураження наземних цілей, що, за даними ВМС ЗСУ, свідчить про вичерпання у ворога значного обсягу сучасної ракетної зброї.

Нагадаємо, 4 червня окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, постраждало двоє людей. Росіяни запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також