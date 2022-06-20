Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)

Повітряні сили ЗСУ вкотре закликали прямувати в укриття під час тривоги.

Уранці 20 червня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знешкодив дві ворожі крилаті ракети “Онікс”.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗС України.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, російські війська намагалися обстріляти Одещину з окупованої території Криму.

“Сьогодні вночі ворог намагався вчергове обстріляти з території тимчасово окупованого Криму ракетами типу “Онікс”. Одна ракета була знищена над районом Одеської області, інша – над Одесою. Щодня є знищені ворожі ракети – система оборони удосконалюється”, – розповів він в ефірі національного телемарафону UArazom.

Онікс – це протикорабельні ракети. Росіяни застосовують їх для ураження наземних цілей, що, за даними ВМС ЗСУ, свідчить про вичерпання у ворога значного обсягу сучасної ракетної зброї.

Нагадаємо, 4 червня окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, постраждало двоє людей. Росіяни запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.