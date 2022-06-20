Головне за ніч. Понеділок, 20 червня

Бої в Сєвєродонецьку, пожежа в Новомосковську, обстріли Очакова та бронетранспортери з Австралії.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що з 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Детальніше про загальні втрати ворога – в нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина. На Донецькому напрямку противник інтенсивно застосовує авіацію. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в новині.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, минулої доби військові РФ завдали трьох авіаударів по Лисичанську, у Сєвєродонецьку тривають бої.

Є значні руйнування житлового фонду в Гірському, де росіяни пошкодили одразу 19 будинків. У Врубівці пошкодили сім будинків, у Лисичанську обстріляли декілька адміністративних будівель.

"На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – також зазначив Гайдай.

Міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що у Сєвєродонецьку росіяни окупували більшу частину житлових кварталів. Однак більше третини міста контролюють ЗСУ.

Із захопленої частини міста росіяни вивозять на підконтрольні ворогу території мирних мешканців, щоб зайняти в їхніх будинках позиції.

Дніпропетровщину цієї ночі російська війська обстріляли з артилерії. Удару завдали по Криворізькому району.

Унаслідок цього у Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

Від обстрілів Очакова загинула людина, на Донеччині ворог нарощує обстріли, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше - в новині.

За ранок російські військові тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. По Сумщині було завдано двох ударів, по Чернігівщині – одного. Два обстріли було зафіксовано з боку російського села Зернове, повідомили в Державній прикордонній службі України.

ОК "Південь" повідомило, що Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному морі.

Окупанти не можуть просуватися сушею, тож активізували повітряні удари.

Узяті в російський полон захисники "Азовсталі" живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо… ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - зазначив Єрмак.

З бази RAAF Емберлі відбули перші чотири бронетранспортери M113AS4, передані Україні австралійським урядом.

Ці чотири машини стали першими з 14 бронетранспортерів, які будуть надані Україні Австралією.

Пакет військової допомоги австралійського уряду складається з підтримки на суму майже 200 млн доларів США, включаючи броньовані машини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні літальні системи й особисте спорядження.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!