ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька

Наразі росіяни активно обстрілюють промзону на околицях Сєвєродонецька, Тошківку та Устинівку. Окупанти хочуть здійснити прорив у цих містах, тому стягнули велику кількість техніки.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові РФ продовжують використовувати “повзучу” тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.

Триває “тиха евакуація” з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Нагадаємо, учора окупанти гатили по одинадцяти населених пунктах Луганської області. Військові РФ завдали трьох авіаударів по Лисичанську, у Сєвєродонецьку тривають бої.