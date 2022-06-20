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ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли.

ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька
Окупанти захопили Метьолкіне на Луганщині

Наразі росіяни активно обстрілюють промзону на околицях Сєвєродонецька, Тошківку та Устинівку. Окупанти хочуть здійснити прорив у цих містах, тому стягнули велику кількість техніки.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові РФ продовжують використовувати “повзучу” тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.

Триває “тиха евакуація” з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Нагадаємо, учора окупанти гатили по одинадцяти населених пунктах Луганської області. Військові РФ завдали трьох авіаударів по Лисичанську, у Сєвєродонецьку тривають бої.

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