Від обстрілів Очакова загинула людина, на Донеччині ворог нарощує обстріли, – ОВА

На Херсонщині найважча ситуація у двох районах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали, повідомили у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

Інтенсивні обстріли Харкова збільшились, зокрема, його північних районів. Постраждалих, попередньо, немає. По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби поранено одну людину. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої – тут п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району – один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.

На Луганщині ворог тричі атакував з повітря – у районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також у Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила території заводу "Склопластик" та полігону рятувальників. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.

У Донецькій області інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу були авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці. Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗВ "Град" і "Ураган" Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмута.

Пошкоджено шість багатоповерхівок і шість приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення Укртелекому, автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня. Одна людина загинула, семеро – поранені (серед них – одна дитина).

У Миколаївській області вчора були обстріли в Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Унаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків одна людина загинула, дві зазнали поранення. У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.

У Херсонській області ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Нагадаємо, що росіяни не полишають спроб повного захоплення Сєвєродонецька. Більшість житлових кварталів вони контролюють, але ЗСУ тримають близько третини міста.