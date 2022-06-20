Виставка знищеної російської військової техніки має відбутись у Варшаві, - Резніков

Згодом цю техніку покажуть і в інших містах Європи.

У Варшаві відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Polsatnews.

Олексій Резніков розповів, що російські генерали хочуть бачити у Лісабоні свої танки, і Україна допоможе російським танкам з’явитись у Європі, але як уламки.

Після Варшави виставки відбудуться в інших європейських містах - Берліні, Парижі, Мадриді і Лісабоні.

Також Резніков розповів, що захисники "Азовсталі" досі перебувають у в'язниці, але Україна веде переговори про їх звільнення.

"Ми чули, що росіяни дотримуються своїх зобов’язань за конвенцією про ув’язнених. Ми просто не знаємо, чи буде так довго", - додав міністр.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів про підсумки свого візиту до Брюсселя на третє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, він запевнив, що поставки будуть якісними, але не все можна озвучувати вже і зараз.