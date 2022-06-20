Україна не зазнає поразки, - Бріджит Брінк

З початку війни і навіть раніше США намагались якнайшвидше надати зброю, якої Україна потребує, хоча на ранньому етапі й були деякі проблеми.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки. Це дійсно важливо і для Америки, тому що, як сказав президент Байден, те, що сталося, є обурливим з морального погляду, це неспровокований, невиправданий напад на суверенну країну. В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу”, - повідомила посол США в Україні.

Вона додала, що наразі посольство США в Україні займається спостереженням за допомогою, але згодом з'явиться додатковий персонал, включаючи старших співробітників, які займатимуться спеціально цими завданнями.

Брінк зазначила, що отримує абсолютну підтримку від уряду України, від людей поза урядом, від населення України. Вона додала, що ще одним важливим завданням буде проведення реформ, які забезпечать Україні майбутнє та майбутнє новим поколінням українців.

Також Бріджит Брінк нагадала, що держсекретар США Ентоні Блінкен залишає на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.

Нагадаємо, наступного тижня у Сенаті США можуть розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.