Сьогодні під час зустрічі із прочанами Римський Папа знову згадав про Україну

Наприкінці недільної зустрічі на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск заохотив присутніх замислитися над тим, що кожен з них робить для українців, які страждають від війни.

Про це повідомляє Vatican News.

Прощаючись понтифік звернувся до прочан із запитанням, що вони зробили для України?

«І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці», – закликав вірян Папа.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував нещодавнє висловлювання Папи Римського про те, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито могло бути "спровоковано".

Раніше понтифік закликав до "справжніх переговорів" про припинення вогню в Україні.

Перед тим, Папа Римський закликав патріарха Кирила "не опускатися до рівня путінського вівтарного служника".

Також доктор філософії та богослов’я Роман Завійський прокоментував на LB.ua рішення та поведінку Франциска під час війни.