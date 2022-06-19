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Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер ФРН зазначив, що не завжди можна винести рішення одностайно, як це потребує процедура зараз.

Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за спрощення прийому нових членів до Європейського союзу.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству dpa, передає Deutsche Welle.

За словами Шольца, готуватися до вступу до ЄС мають не лише кандидати. Самій європейській спільноті також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

"Для цього ЄС має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна одностайно винести рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність", - упевнений канцлер ФРН.

За його словами, це питання він хоче порушити на саміті 23-24 червня. Тоді глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії.

Шольц також сподівається, що саміт надішле імпульс Західним Балканам, які очікують на вступ до ЄС вже майже два десятиліття.

"Ми повинні показати державам Західних Балкан, що ми налаштовані серйозно. Албанія та Північна Македонія відповідають усім вимогам для початку предметних переговорів щодо вступу до ЄС – і вони мають розпочатися зараз", – зазначив він.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.  Аналогічну рекомендацію у Брюсселі дали і щодо Молдови. Щодо Грузії, то ЄК визнала європейську перспективу Тбілісі, проте країні - перед наданням статусу кандидата - треба буде запровадити широку низку реформ.

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