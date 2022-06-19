У Франції сьогодні відбувається другий тур парламентських виборів

Цієї неділі, 19 червня, у Франції триватиме другий тур парламентських виборів: французи обирають депутатів до нижньої палати парламенту - Національної асамблеї.

Про це повідомляє французький Департамент правової та адміністративної інформації, передає "Укрінформ".

Для громадян Франції, які проживають за кордоном, другий тур було призначено на суботу для американського континенту та неділю - для решти світу.

У день голосування виборці можуть прийти на дільницю з 8:00 до 18:00 (якщо не буде спеціального рішення префектів про продовження часу голосування). Для перемоги кандидата в депутати необхідно, щоб він отримав відносну більшість, тобто найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами в окрузі.

Результати другого туру парламентських виборів будуть поступово доступні після закриття голосування та підрахунку голосів на сайті французького Міністерства внутрішніх справ.

21 червня стане останнім днем повноважень Асамблеї, обраної у 2017 році. Вона поступиться місцем новообраним депутатам, які засідатимуть з 28 червня.

Нагадаємо, перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня. Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція "Разом", яка набрала 25,75% голосів виборців і мінімально випередила "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes), очолюваний лівим Жан-Люком Меланшоном, який отримав 25,66%. Третє місце з результатом 18,68% голосів посіло “Національне об’єднання” ультраправої Марін Ле Пен.