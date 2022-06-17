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​Українські біженці в Італії з 21 червня зможуть обмінювати готівкову гривню на євро, - НБУ

Обміну підлягатимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень, нижчі номінали, монети, значно зношені банкноти та банкноти з дефектами не прийматимуть.

​Українські біженці в Італії з 21 червня зможуть обмінювати готівкову гривню на євро, - НБУ
Фото: EPA/UPG

З 21 червня українські біженці в Італії зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Про це повідомили в Національному банку України.

Раніше (6 червня) відповідну угоду уклали НБУ та Банк Італії.

Повнолітні і неповнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти гроші у філіях італійського центробанку або в установах комерційних банків. 

"Відповідний перелік, що налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, доступний та за потреби оновлюватиметься на офіційному вебсайті Банку Італії. У випадку переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснюватися їх законним опікуном", - зазначили в НБУ.

Ліміт - до 10 тисяч грн на одну особу. Обміну підлягатимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень, нижчі номінали, а також монети не прийматимуть, як і значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. 

В Нацбанку зазначили, що обмінюватимуть гривні на євро на основі фіксованого обмінного курсу, який визначатиме НБУ. Інформацію про встановлений курс оновлюватимуть і публікуватимуть щоп’ятниці на офіційному вебсайті Банку Італії. 

Відкрити рахунок чи сплатити будь-які платежі в італійських банків угодою не передбачено.

Нагадаємо, раніше такі ж угоди Нацбанк уклав із центробанками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.

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