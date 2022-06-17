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Сьогодні Єврокомісія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Рішення, як рекомендацію, представлять лідерам ЄС.

Сьогодні Єврокомісія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Сьогодні, 17 червня Єврокомісія обговорить питання про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу.

За підсумками обговорення буде схвалено рішення, яке, як рекомендацію, представлять лідерам Євросоюзу.

Аналогічні висновки мають бути схвалені щодо Молдови і Грузії.

Остаточне рішення про те, чи бути Україні кандидаткою на вступ до Євросоюзу, ухвалюватимуть на саміті ЄС 23-24 червня.

Нагадаємо, лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції зустрілися сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі вони висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в Євросоюзі для України.

Детальніше про шлях нашої держави до ЄС читайте у матеріалі Lb.ua "За два кроки до "приймальні" Євросоюзу: чи стане Україна кандидатом на вступ?".

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