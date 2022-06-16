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ЄС закликає Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон

Загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з європейськими санкціями.

ЄС закликає Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон
Фото: EPA/UPG

Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з президентом Володимиром Зеленським закликають Росію, як постійного члена Ради безпеки ООН, розблокувати експорт українського зерна.

Про це заявив на спільній пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це потребує припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", - сказав він.

Макрон зазначив, що на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Він наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з упровадженими європейськими санкціями.

Нагадаємо, лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції також виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.

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