Канада передасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць М777

Міністри оборони Канади Аніта Ананд та України Олексій Резніков перед засіданням контактної групи з питань оборони України напер

Канада надасть Україні 10 змінних стволів для підтримки гаубичних артилерійських знарядь M777.

Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, передає "Інтерфакс-Україна".

"За допомогою таких форумів, як Контактна група з оборони України, та бесід із моїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, ми вирішуємо найнагальніші оборонні потреби України у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками. Ми продовжимо цілодобово працювати, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - сказала Ананд на очолюваній США зустрічі Контактної групи з оборони України, організованій міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ця військова допомога оцінюється приблизно в 9 млн доларів та доповнює попередню пожертву Канадою гаубиць M777, понад 20 тис. снарядів сумісних артилерійських боєприпасів, а також навчання Збройними силами Канади українських сил використанню цього обладнання.

Ананд також обговорила цю заяву під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким вона підтримує регулярні контакти для вирішення найнагальніших потреб України в галузі оборони.

Зазначається, що купівля 10 змінних стволів на суму близько 9 млн доларів забезпечить збереження дальності стрільби і точності гаубиць M777, оскільки зношені стволи потребують регулярної заміни.

Нагадаємо, вчора в Брюсселі почалася третя зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50-ти країн у форматі “Рамштайн”.

26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася перша зустріч міністрів оборони 40 держав. У ній брав участь Олексій Резніков. У своїй промові міністр оборони США Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності до майбутніх викликів.

23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні. До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.