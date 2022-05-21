Cистеми до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів.

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155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Гаубиці до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів у рамках безпекової допомоги США.

Фото: twitter.com/deptofdefense

Фото: twitter.com/deptofdefense

Фото: twitter.com/deptofdefense

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 21, 2022

Нагадаємо, у схваленому пакеті допомоги від США на 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.