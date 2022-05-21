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Гаубиці M777 готові для транспортування до України, – Міноборони США

Cистеми до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів.

155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Гаубиці до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів у рамках безпекової допомоги США. 

Фото: twitter.com/deptofdefense
Фото: twitter.com/deptofdefense
Фото: twitter.com/deptofdefense

Нагадаємо, у схваленому пакеті допомоги від США на 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot

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