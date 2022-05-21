Канада оголосила про санкції проти 14 росіян

Також заборонено експорт товарів, які Росія може використати для виробництва зброї.

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про санкції проти 14 росіян.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Нові обмежувальні заходи запроваджуються проти “14 фізичних осіб, включно з російськими олігархами, членами їхніх сімей і близькими соратниками путінського режиму”.

Санкції також включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії та їх імпорт.

Зокрема, йдеться про заборону ввезення до Росії алкогольних напоїв, тютюну, люксового одягу та взуття, аксесуарів, ювелірних виробів і предметів мистецтва.

Заборонено імпортувати алкогольні напої, морепродукти, рибу та непромислові алмази.

Зазначимо, торік оборот саме цих товарів склав $75,7 млн.

Окрім того, уряд Канади вводить заборону на експорт товарів, які можуть бути використані РФ у для виробництва зброї.

“Разом ці заходи допоможуть підтримувати подальший тиск на російський режим з метою припинення його неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Канада продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами, щоб підтримати Україну та її народ у боротьбі за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності”, – йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, Канада виділить Україні ще 250 мільйонів канадських доларів (близько $210 млн) позики.