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Контактна група формату "Рамштайн" проведе нову зустріч щодо оборони України

Зустріч відбудеться в онлайн режимі.

Контактна група формату "Рамштайн" проведе нову зустріч щодо оборони України
Фото: Голос Америки

Група з понад 40 країн збереться у найближчий понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.

Він додав, що глава Пентагону Ллойд Остін вже повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч.

В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом.

Нагадаємо, у новий пакет американської допомоги Україні входять 18 одиниць 155-мм гаубиць, 18 тактичних машин для буксування цих гаубиць, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, а також додаткове польове обладнання та запасні деталі. Американське озброєння надходить до України в дуже короткі терміни, інколи менш ніж за добу, оскільки Штати розуміють, що "ці речі не можуть чекати".

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