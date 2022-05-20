Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України

У новий пакет американської допомоги Україні входять 18 од. 155-мм гаубиць, 18 тактичних машин для буксування цих гаубиць, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, а також додаткове польове обладнання та запасні деталі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу.

"Це обладнання відправиться дуже, дуже скоро. Я не можу назвати вам точну дату, коли все це зʼявиться в Україні, але на основі того, що ви бачили раніше, ви уявляєте, що ми не збираємося сидіти без діла", – заявив він.

Цей пакет допомоги на $100 млн включає переважно те саме обладнання, яке США вже передавали Україні раніше. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Штати надали українцям безпекової допомоги майже на $4 млрд.

Зокрема, Україна отримала від американців 90 одиниць 155-мм гаубиць, понад 200 000 артилерійських снарядів, 1400 зенітних систем Stinger, понад 5000 протитанкових систем Javelin і понад 700 тактичних безпілотних авіаційних систем Switchblade.

Кірбі наголосив, що Штати – не єдина країна, яка допомогає Україні з озброєнням. Він також підтвердив, що США продовжать працювати з партнерами та союзниками, щоби допомогти українцям захищати свій національний суверенітет.

Нагадаємо, учора президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання. Держсекретар Ентоні Блінкен уточнив, що йдеться про вилучення додаткового озброєння та обладнання для оборони України із запасів міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.