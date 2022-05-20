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Путін нагородив бойовика Моторолу, якого сім років тому підірвали в ліфті в Донецьку

Росіянин Арсен Павлов приїхав на Донбас 2014 року захищати "рускій мір".

Путін нагородив бойовика Моторолу, якого сім років тому підірвали в ліфті в Донецьку
Моторола під час параду в Донецьку
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Президент РФ Володимир Путін відзначив орденом бойовика Моторолу (Арсен Павлов), якого 2016 року підірвали в ліфті будинку, де він проживав у Донецьку.

Про це повідомило російське інформагентство ТАСС.

"Путін підписав указ про нагородження Арсена Павлова (загиблого у 2016 "Мотороли") орденом Мужності посмертно", – сказано в повідомленні.

16 жовтня 2016 року росЗМІ повідомили, що в ліфті будинку, де проживав Арсен Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам ополченець перебував в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям. У керівництві терористичної організації "ДНР" тоді повідомили, що Моторола загинув "у результаті терористичної роботи української ДРГ". 

Згодом з'явилася інформація, що вбивство Мотороли сталося внаслідок внутрішніх розборок серед бойовиків "ДНР".

Росіянин Павлов приїхав на Донбас 2014 року захищати "рускій мір". Він приєднався до банди Ігоря Гіркіна у Слов'янську, а пізніше очолив власний загін "Спарта". Моторола поповнив когорту убитих польових командирів бойовиків: Павла Дрьомова (Батя) підірвали в грудні 2015 року, Олексія Мозгового розстріляли в травні 2015 року, Євгена Іщенка (Малиш) – в січні 2015 року. У тому самому місяці ліквідували бойовика Олександра Беднова (Бетмен).

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