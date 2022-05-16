РФ відреагує, якщо НАТО розмістить військову інфраструктуру у Фінляндії та Швеції, – Путін

На думку президента РФ, "проблема створюється на голому місці", але РФ реагуватиме на неї відповідним чином.

Розширення військової інфраструктури НАТО на територіях держав, які увійдуть до цієї структури (Швеція та Фінляндія), викличе реакцію у відповідь від Росії.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі глав держав-членів ОДКБ.

"Що стосується розширення (НАТО), зокрема, за рахунок нових членів альянсу – Фінляндії, Швеції. У Росії, хотів би вас поінформувати, немає проблем із цими державами. І тому в цьому сенсі безпосередньої загрози розширення за рахунок цих країн для Росії не створює", – заявив він.

Проте Путін додав, що розширення військової інфраструктури на цю територію викличе реакцію з боку РФ у відповідь.

"І якою вона буде – ми дивитимемося, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуть", – сказав Путін. Президент РФ зазначив, що розширення НАТО – це проблема, "яка створюється абсолютно штучно, оскільки робиться це на користь США" і НАТО використовують як інструмент зовнішньої політики по суті однієї країни.

"Це все посилює і так непросту міжнародну ситуацію в галузі безпеки", – заявив Путін.

"Узагалі проблема створюється на порожньому місці, але відповідно на це і реагуватимемо", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

14 травня Нііністьо провів телефонну розмову з Путіним і сказав йому, що найближчими днями Фінляндія подаватиме заявку на членство в НАТО.

ЗМІ повідомляли про те, що владна Соціал-демократична партія Швеції готова відмовитися від свого курсу на нейтралітет та найближчим часом оголосить про підтримку вступу до НАТО.

До слова, прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Швеції і Фінляндії військову підтримку, якщо на них нападуть до вступу в НАТО.