Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
ГоловнаПолітика

Стефанчук: ОПЗЖ перестала існувати, але це не впливає на депутатів, які були членами фракції

В Конституції є чіткий список підстав позбавлення депутатського мандату.

Стефанчук: ОПЗЖ перестала існувати, але це не впливає на депутатів, які були членами фракції
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Фракція ОПЗЖ перестала існувати у Верховній Раді, але це ніяк не позначиться на нардепах, які до неї входили.

Про це сказав голова українського парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Укрінформу.

Фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати в Раді, оскільки її склад налічував менш як 17 депутатів. Однак у парламенті зараз існує Платформа за життя та мир, яку створили депутати колишньої ОПЗЖ.

Стефанчука запитали, чи є у парламенту можливість позбавити цих депутатів мандата.

"Так, враховуючи, що кількість народних депутатів у ОПЗЖ стала меншою за 17, ця фракція, згідно з регламентом ВР, перестала існувати в парламенті. Зрозуміло, що це не впливає на депутатів, які були членами фракції", – сказав Стефанчук.

За його словами, це пов'язано з тим, що в Конституції є чіткий список підстав позбавлення депутатського мандату.

"Мені здається, що найкращий варіант знищення проросійських фракцій і партій буде продемонстровано на наступних виборах, тому що саме народ дасть оцінку всім їм. Це буде законним способом, яким ми зможемо очистити владу від прорашистських впливів", – заявив спікер Ради.

Нагадаємо, що колишні 23 нардепи фракції ОПЗЖ створили депутатську групу “Платформа за життя та мир”.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ відповідно до рішення РНБО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також