Стефанчук: ОПЗЖ перестала існувати, але це не впливає на депутатів, які були членами фракції

Фракція ОПЗЖ перестала існувати у Верховній Раді, але це ніяк не позначиться на нардепах, які до неї входили.

Про це сказав голова українського парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю Укрінформу.

Фракція ОПЗЖ офіційно перестала існувати в Раді, оскільки її склад налічував менш як 17 депутатів. Однак у парламенті зараз існує Платформа за життя та мир, яку створили депутати колишньої ОПЗЖ.

Стефанчука запитали, чи є у парламенту можливість позбавити цих депутатів мандата.

"Так, враховуючи, що кількість народних депутатів у ОПЗЖ стала меншою за 17, ця фракція, згідно з регламентом ВР, перестала існувати в парламенті. Зрозуміло, що це не впливає на депутатів, які були членами фракції", – сказав Стефанчук.

За його словами, це пов'язано з тим, що в Конституції є чіткий список підстав позбавлення депутатського мандату.

"Мені здається, що найкращий варіант знищення проросійських фракцій і партій буде продемонстровано на наступних виборах, тому що саме народ дасть оцінку всім їм. Це буде законним способом, яким ми зможемо очистити владу від прорашистських впливів", – заявив спікер Ради.

Нагадаємо, що колишні 23 нардепи фракції ОПЗЖ створили депутатську групу “Платформа за життя та мир”.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ відповідно до рішення РНБО.