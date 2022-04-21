Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир"

Колишні 23 нардепи фракції ОПЗЖ створили нову депутатську групу “Платформа за життя та мир”.

Про це LB.ua повідомили джерела у Верховній Раді України.

Головою групи став колишній очільника фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

“В парламенті створена нова депутатська група "Платформа за життя та мир". До неї увійшли 23 нардепи, які раніше входили до фракції ОПЗЖ. Головою групи став Юрій Бойко”, – розповів співрозмовник.

Нагадаємо, минулого тижня Перший віцеспікер Олександр Корнієнко на засіданні парламенту оголосив про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ відповідно до рішення РНБО.